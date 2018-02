Museu da Justiça do Rio reabre após obras

Após 18 meses de obras ao custo de R$ 35 milhões, o Museu da Justiça do Rio será reinaugurado hoje. Ele funciona no prédio do Palácio de Justiça, construído em 1926, quando a cidade ainda era a capital do País. O edifício de cinco andares no centro carioca foi completamente restaurado.

No total, 20 mil processos judiciais dos séculos 19 e 20 estarão disponíveis ao público. Entre eles, livros de compra e venda de escravos e até inventários da família imperial. O museu do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ)vai ficar no terceiro andar do prédio, que terá também um centro cultural no térreo, escritórios de entidades ligadas ao Poder Judiciário e, nos dois andares superiores, a Escola de Administração Judiciária (Esaj).

Construído no terreno que abrigou o antigo Teatro São Januário, na Rua Dom Manuel, o prédio foi concebido pelos arquitetos Fernando Nereu de Sampaio e Gabriel Fernandes. "A obra tem um estilo eclético, mas com forte influência do neo-renascimento italiano. É bastante peculiar por isso", explica o historiador e chefe do serviço de documentação histórica do TJ-RJ, Jorge Luiz Rocha.

Naquele espaço funcionou a Corte de Apelação do antigo Distrito Federal, o Tribunal de Justiça da Guanabara e o Tribunal de Alçada Criminal, até 1998. Entre as atrações está o salão no qual funcionou até 2008 o 1.º Tribunal do Júri. Ali, Gregório Fortunato, segurança pessoal do presidente Getúlio Vargas, foi condenado a 25 anos de prisão por ser mandante do atentado contra o jornalista Carlos Lacerda na Rua Tonelero, em 1954. O crime resultou na morte do major da Aeronáutica Rubens Vaz e na crise que terminou com o suicídio de Vargas, 19 dias depois.

Também faz parte do acervo o processo contra Josias Nunes de Oliveira, motorista de ônibus da Viação Cometa considerado responsável pelo acidente que matou o ex-presidente Juscelino Kubitschek, em 1976.

Renovação. O TJ-RJ também está inaugurando dois prédios na quadra ao lado. Neles vão funcionar a área criminal e o departamento de tecnologia. Com as inaugurações e o restauro da Praça do Expedicionário, o TJ-RJ tenta revitalizar a região.

CASOS JULGADOS ALI

Tim Lopes (2005)

Três anos depois do assassinato do jornalista Tim Lopes, o traficante acusado de comandar o crime, Elias Maluco, foi condenado no Palácio de Justiça

Daniela Perez (1996)

Ali foram julgados os réus Guilherme de Pádua e Paula de Almeida Thomaz, acusados de assassinar a atriz e filha da autora Glória Perez, em 1992

Nestor Moreira (1956)

O guarda-civil Paulo Ribeiro Peixoto foi condenado a nove anos de reclusão por espancar o jornalista dois anos antes, dentro de uma delegacia. Moreira, que morreu 11 dias depois da agressão, foi reclamar de um preço abusivo cobrado por um taxista

Crime do Sacopã (1954)

O tenente Alberto Bandeira foi condenado pelo assassinato, em 1952, do bancário Afrânio Arsênio de Lemos. No entanto, falhas no julgamento fizeram com que o tenente fosse indultado e o crime prescreveu