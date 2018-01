Museu celebra trajetória dos negros em Porto Alegre O município de Porto Alegre vai dar mais visibilidade à participação dos africanos e seus descendentes na história da cidade com a criação do Museu de Percurso Negro, um projeto do movimento comunitário que recebeu apoio da prefeitura e do Programa Monumenta do Ministério da Cultura. A proposta é identificar e deixar visíveis espaços e prédios do centro histórico que foram marcantes na trajetória dos africanos e seus descendentes na capital gaúcha.