Muse: histeria, berros e conversão coletiva De repente, uma banda que era intermediária, de abertura, coloca uma multidão de 70 mil pessoas cantando consigo. Quando isso acontece? Com o grupo britânico Muse, foi indo progressivamente - e quando vimos já era isso que rolava no Rock in Rio: histeria, berros, comunhão com fãs, conversão coletiva.