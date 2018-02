Muse e Alice in Chains vão tocar no festival Mais duas atrações do Rock in Rio foram anunciadas ontem: a banda inglesa Muse e os roqueiros americanos do Alice in Chains. O festival acontecerá na Cidade do Rock entre 13 e 22 de setembro de 2013. O Alice in Chains se apresentará em 19 de setembro. A data do Muse ainda não está definida. Bruce Springsteen e Iron Maiden, entre outros, já haviam sido anunciados.