Musa da Copa, Larissa Riquelme é roubada no Rio A modelo paraguaia Larissa Riquelme, que ficou conhecida como a musa da Copa do Mundo da África do Sul, neste ano, visitou o Rio neste fim de semana para fazer um ensaio fotográfico. No domingo à tarde, porém, Larissa, o namorado, a irmã e uma amiga acabaram assaltados enquanto passeavam na Praia de Ipanema, na zona sul carioca. O caso ganhou repercussão na mídia internacional.