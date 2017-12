Muro do Corinthians cai e interdita faixa da Marginal do Tietê

SÃO PAULO - As chuvas na noite desta terça-feira, 27, derrubaram parte de um muro da sede social do Corinthians , no Parque São Jorge, zona leste da capital paulista. Não houve feridos. Com a queda, a faixa da direita da pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, foi bloqueada.