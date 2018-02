Muro desaba e mata duas crianças na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - Duas crianças de 7 e 10 anos morreram nesta quinta-feira, 23, após a queda de um muro na Rua Miranda de Souza, no bairro do Tremembé, zona norte de São Paulo. Ao todo, três crianças foram atingidas pela queda da parede nesta tarde. A principio, a informação dava conta de que eram quatro as vítimas do acidente.

O Corpo de Bombeiros enviou sete viaturas para socorrer as vítimas e teve apoio do Helicóptero Águia, da Polícia Militar. As crianças que morreram chegaram a ser levadas para o pronto-socorro do Jaçanã, mas não resistiram aos ferimentos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As outra criança, de 8 anos, teve fratura no pé, segundo os bombeiros, e duas foi encaminhada ao pronto-socorro Padre Bento.

Atualizado às 19h18