Muro de obra desaba e atinge duas pessoas na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - Duas pessoas ficaram feridas após o muro de uma obra desabar na Rua Maria Curupaiti, na região de Santana, zona norte da capital paulista, na manhã desta quarta-feira, 25.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, dez equipes foram deslocadas para a região por volta das 8h45 para prestar socorro às duas vítimas. A corporação também afirma que nenhuma outra pessoa foi atingida pela queda da estrutura.

Por causa da queda, um dos atingidos sofreu uma fratura na clavícula e foi levado para o pronto-socorro do Hospital Cachoeirinha, também na zona norte. Vítima de um impacto maior, o segundo teve uma parada cardiorrespiratória e precisou receber massagem cardíaca dos bombeiros. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia, na região central da cidade.

A corporação ainda não tem informações se as vítimas trabalhavam na obra ou apenas passavam pelo local no momento em que o muro caiu. A Defesa Civil já está na área da obra, mas a causa do desabamento ainda não foi informada.