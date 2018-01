Muro de estabelecimento comercial desmorona na Lapa

Um muro de aproximadamente 15 metros de altura desmoronou na tarde desta quarta-feira, 9, na Rua Barão de Jundiaí, na Lapa, zona oeste da capital paulista. A parede do estabelecimento comercial caiu quando operários tentavam demoli-la, por ser considerada de risco.

O proprietário do local, que fica na altura do número 459 da rua, tinha alvará para demolir o muro. Durante esse procedimento, o muro cedeu e caiu em uma viela que faz esquina com o estabelecimento, segundo informou a Subprefeitura da Lapa. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a via está interditada e não há previsão para liberá-la.