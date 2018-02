Muro de centro judaico no Sumaré é pichado O muro do Centro de Cultura Judaica, no Sumaré, amanheceu pichado na manhã de ontem. Além da suástica nazista, as frases "propina do Planalto" e "trabalho comunista", o nome do humorista Rafinha Bastos e as palavras família, "Impecílio", Jeová e igreja foram grafadas.