Muro de casa abandonada cai e mata adolescente

SÃO PAULO - Um adolescente morreu e outros dois ficaram feridos em um desabamento de uma casa abandonada no bairro de Perus, na zona norte de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, os jovens entraram no imóvel para brincar no início da tarde deste sábado, 13, quando um muro caiu.

De acordo com a Coordenação das Subprefeituras, a casa na rua Nilo Bruzzi é um patrimônio privado e estava interditada pela Defesa Civil. Um dos muros do imóvel caiu em cima dos adolescentes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h50 para atender a ocorrência e dez viaturas foram deslocadas para o local para socorrer os adolescentes.

Um adolescente de 13 anos foi socorrido inconsciente para o pronto-socorro de Perus, mas morreu. Uma adolescente de 14 anos e outra vítima feminina, que não teve a idade divulgada, foram levadas para o pronto-socorro de Taipas com ferimentos leves.