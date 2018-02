Muro da CPTM desaba e interdita barracos em Pirituba

SÃO PAULO - A Defesa Civil interditou cerca de 30 barracos após um muro da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) desabar na manhã desta terça-feira, 18, em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Não houve feridos.

As casas foram construídas em uma área irregular na Rua Pedro Jabur, entre as estações Pirituba e Piqueri da CPTM. A companhia disse que acionou a subprefeitura responsável pela área. As famílias foram removidas do local.