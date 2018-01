Muro da casa de Celso Pitta é pichado em SP

O muro da casa do ex-prefeito Celso Pitta, na Rua General Mena Barreto, no Jardim Paulista, zona sul de São Paulo, foi pichado na noite desta sexta-feira com os seguintes dizeres: "cadeia é só para pobre" e "Pitta, pague a Nicéa". A pichação acontece dois dias após a reaparição do ex-prefeito, que veio à público para anunciar que não era mais procurado depois de obter na Justiça um habeas corpus, duas semanas após ter a prisão decretada por conta da dívida com a pensão da ex-mulher, Nicéa Camargo. O grupo responsável pelo ataque, que se identifica como Túmulos, é o mesmo que começou a aparecer no ano passado com várias outras pichações inspiradas em fatos que ganharam destaque na imprensa, como no caso do juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto e do casal de bispos Estevam e Sônia Hernandes, da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Pitta foi declarado foragido em 21 de novembro, quando a polícia tentou cumprir um mandado de prisão expedido dois dias antes devido ao não-pagamento de R$ 120 mil em pensão alimentícia à ex-mulher. Segundo ele, nas duas semanas conseguiu reunir "alguma quantia" para pagar Nicéa, que, conforme os seus advogados, foi depositada em juízo. A família de Nicéa, porém, não confirmou.