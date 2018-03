Municípios continuam em estado de alerta As quatro cidades que podem ser atingidas pela abertura das comportas da Represa Jaguari continuam em estado de alerta. Segundo a Defesa Civil, apesar do aumento da vazão do rio de 40m³ por segundo para 60m³ por segundo, não havia alagamentos até o fim da tarde de ontem. Moradores de bairros próximos ao Rio Jaguari estão em abrigos em Jaguariúna.