Mundo Urbano

Um dos bairros de New Orleans mais castigados pela força da natureza quer fazer as pazes com o planeta e ser exemplo de sustentabilidade. Há cinco anos, o furacão Katrina destruiu cerca de 4 mil casas do Lower 9th Ward. Uma pequena, mas simbólica parte dessas moradias está sendo reerguida seguindo a cartilha de construções com o mínimo impacto ambiental.

Essa iniciativa começou em 2007, quando o ator Brad Pitt viu o Lower 9th Ward tomado por escombros, mais de dois anos após a tragédia. Ele criou uma fundação para "fazer a coisa certa": a Make It Right quer erguer 150 casas sustentáveis a preços acessíveis, projetadas por duas dezenas de arquitetos.

Até agora, 50 dessas moradias ficaram prontas com os US$ 31 milhões (R$ 54 milhões) arrecadados - US$ 5 milhões saíram da conta de Brad Pitt. As casas têm painéis solares para produção de energia elétrica, teto de metal de pouca absorção de calor e captação de água da chuva, entre outras características. Ainda é pouco para o bairro símbolo das falhas na prevenção de desastres, mas pelo menos essas casas são feitas da maneira certa.

Nem o presidente aguenta...

Parece São Paulo, mas é Jacarta, ainda a capital da Indonésia. O presidente Susilo Bambang Yudhoyono sugeriu mudar a sede do governo da cidade de 9,6 milhões de habitantes para ajudar a aliviar o trânsito.

BATALHA AÉREA

Uma ameaça ao império de 79 anos

Desde 1931, o Empire State Building é um ícone no horizonte de Nova York - agora ameaçado. O projeto de um novo prédio tão alto quanto o arranha-céu de 371 metros provocou polêmica, mas foi aprovado pela prefeitura e pelo Legislativo. A projeção acima mostra como será o futuro. / NYT

GASTRONOMIA

Siga aquele táxi e bom apetite

Ninguém conhece uma cidade como seus taxistas. A americana Layne Mosler acredita tanto nisso que pede dicas de restaurantes a esses profissionais. Em seu blog Taxi Gourmet há indicações para comer em Buenos Aires - onde tudo começou, em 2007 -, Nova York e Berlim, parada mais recente da blogueira. Em uma das ocasiões, ela experimentou a autêntica "pizza turca" num bairro étnico da capital alemã, levada por um motorista daquele país. "Jamais descobriria esses lugares sozinha." / DER SPIEGEL