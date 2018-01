Multas, no valor de R$ 53,20, começam já no dia 2

Caio do Valle, O Estado de S.Paulo

As multas para quem não obedecer às novas regras começarão a ser aplicadas, de acordo com a CET, no dia 2 de dezembro, quando a fiscalização punitiva começará naquele eixo. A infração, média, custará R$ 53,20 e renderá três pontos na carteira nacional de habilitação.

A CET informou que a pintura total de sinalização horizontal da Avenida Sumaré ocorrerá ainda nesta semana, assim como a criação dos bolsões exclusivos para motociclistas - contrapartida à remoção da motofaixa.

Esses novos espaços ficarão nos principais cruzamentos do eixo da Sumaré, em esquinas como as das Ruas Capote Valente e Lisboa. Nenhum desses bolsões, entretanto, havia sido criado até a manhã dessa segunda-feira, 18.