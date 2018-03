Multas de trânsito em SP crescem 11,5% em 2010, indica balanço da CET

SÃO PAULO - Balanço da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) divulgado nesta sexta-feira, 4, aponta que transitar na faixa exclusiva de ônibus e excesso de velocidade foram as infrações de trânsito que mais cresceram em 2010.

Segundo os dados, foram aplicadas 6.974.682 multas na capital, número 11,52% superior ao de 2009, quando foram registradas 6.254.256 multas.

De acordo com o balanço, 277.974 motoristas foram autuados por invadir a faixa exclusiva dos ônibus ao longo do ano, um número 44,22% superior ao de 2009. Por sua vez, 1.950.111 pessoas foram multadas por excesso de velocidade, alta de 26,77% ao total registrado no penúltimo ano.

As infrações mais cometidas continuam as mesmas em relação a 2009: rodízio municipal de veículos, excesso de velocidade, estacionamento proibido, telefone celular e avanço de semáforo vermelho. Elas correspondem a 82% das multas registradas em 2010, de acordo com a CET.

Entre 2009 e 2010, a frota de veículos na capital cresceu 8,7%, segundo a CET. Neste mês, a frota paulistana vai atingir a marca de sete milhões de carros.