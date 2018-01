Multas a motoboy vão começar em outubro O secretário estadual de Planejamento, Julio Semeghini, afirma que o governo passará a multar os motoboys que não se adaptarem às novas regras, a partir de outubro. As penalidades, no entanto, serão implementadas gradualmente, conforme o final da placa. A ideia é que, em no máximo cinco meses, a lei passe a valer para todas as motos. Enquanto isso, o governo quer dar incentivos para que os motoboys se regularizem - como se vai fazer isso, no entanto, ainda não foi definido pela administração.