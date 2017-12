Multas a caminhões em ruas do Morumbi começam no próximo dia 29

SÃO PAULO - A partir do dia 29, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) passará a fiscalizar, com multas, a restrição do tráfego de caminhões em vias do Morumbi.

As Avenidas Giovanni Gronchi, Francisco Morato, Morumbi, Doutor Luís Migliano, Doutor Guilherme Dumont Villares, Jacob Salvador Zveibil e João Jorge Saad, além das Ruas Engenheiro Oscar Americano, Padre Lebret e Jules Rimet, passaram a ser consideradas vias estruturais restritas.

Dessa forma, tem o tráfego de caminhões proibido de segunda a sexta-feira, das 5h às 21h, e aos sábados, das 10h às 14h - exceto nos feriados.

A restrição começou oficialmente no dia 27, só com caráter educativo, e a proibição não foi respeitada pelos caminhoneiros. Durante a manhã, 60 caminhões passavam pela Praça Roberto Gomes Pedrosa, ao lado do Estádio do Morumbi, a cada meia hora.

Agora, a medida será fiscalizada pelos agentes de trânsito da CET, pelos policiais do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) e por oito radares fixos e barreiras eletrônicas com sistema de Leitura Automática de Placas (LAP). A infração renderá 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 85,12.