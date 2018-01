Multa por sair de casa Moradores de um edifício no número 1.355 da Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, zona oeste, vão entrar na Justiça contra a aplicação de 720 multas de trânsito. Instalado na esquina com a Rua Francisco Leitão, um radar responsável por flagrar carros na faixa de ônibus multou os moradores quando eles saíam da garagem do prédio. O equipamento fica a 40 metros do imóvel e os motoristas dizem que não há tempo suficiente para deixar a faixa exclusiva ao sair do prédio.