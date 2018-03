Multa por passar de 70km/h na Marginal terá início no dia 13 Começam no dia 13 as multas para veículos pesados (ônibus e caminhões) que excederem o novo limite de velocidade na pista expressa da Marginal do Pinheiros: 70 km/h. Anteriormente, a velocidade máxima permitida era de 90 km/h. A redução começou a valer ontem, mas, como as restrições à circulação dos caminhões no Morumbi, apenas em caráter educativo. O prazo extra servirá para concluir a sinalização da área. Como a maioria dos caminhões já não pode circular nessa via das 5h às 21h, a regra afeta principalmente os ônibus. Mas a restrição vale também para veículos liberados das regras, como caminhões que transportam produtos alimentícios, mudanças, entulho e lixo.