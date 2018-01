Multa pode ser aumentada O plenário do Senado aprovou no dia 19, em votação simbólica, projeto de lei que aumenta a punição para quem dirigir perigosamente. A proposta prevê que o motorista que participar de racha será multado em R$ 1.915,40. Atualmente, pela tabela do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), essa punição é de R$ 574,62. O projeto em tramitação no Congresso desde 2007, contudo, ainda terá de ser analisado pela Câmara.