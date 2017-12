Multa para quem consumir mais será definida hoje

Ontem, Alckmin assinou uma parceria com a Associação Paulista de Supermercados (Apas) para que as 8 mil lojas da Região Metropolitana reduzam o gasto de água e façam campanha educativa com funcionários e consumidores. O governador disse ainda que o uso do volume morto do Sistema Cantareira, com início previsto para 15 de maio, deve garantir o abastecimento até março de 2015. "Aí vêm as chuvas e as represas se recuperam rapidamente", disse. / FABIO LEITE