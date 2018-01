Multa para a Gol pode chegar a R$ 5,5 milhões A multa a ser aplicada à Gol pelos atrasos dos últimos dias pode chegar a R$ 5,5 milhões, caso as 500 reclamações feitas por clientes à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sejam deferidas. As queixas são referentes à falta de assistência aos passageiros prejudicados entre sábado e quarta-feira. As punições podem custar à Gol mais R$ 3,5 milhões, além dos R$ 2 milhões em multas já aplicadas. A agência estuda tornar obrigatório o envio semanal, pelas empresas, do relatório de carga horária da tripulação, hoje mensal. "Precisamos criar meios de conhecer o dia a dia das empresas", diz Carlos Pellegrino, superintendente de Segurança Operacional da Anac.