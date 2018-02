Multa na faixa de ônibus da Paulista e Dr. Arnaldo começa nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira, 22, a cobrança de multas para quem desrespeitar a faixa exclusiva para ônibus nas Avenidas Paulista e Doutor Arnaldo, instaladas pela Prefeitura no dia 10, além da faixa da Marginal do Pinheiros. Quem trafegar com o carro na faixa da direita dessas vias vai ter de pagar multa de R$ 53,20 e perderá três pontos no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A faixa da Paulista tem 2 quilômetros de extensão nos dois sentidos, entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Augusta. Já na Doutor Arnaldo, a área proibida para o transporte individual tem 710 metros, no sentido centro. O trecho começo na Rua Galeno de Almeida e acaba 175 metros após a Rua Teodoro Sampaio. Já na Marginal do Pinheiros, a faixa tem 21 km, sendo 11,6 km no sentido da Rodovia Castelo Branco e 9,4 km na pista sentido Interlagos.

De janeiro até agora, a Prefeitura instalou cerca de 70 km de faixas exclusivas para ônibus na cidade. A meta original era de que, até dezembro, o total de faixas instaladas chegaria a 150 quilômetros. Depois dos protestos de rua pela redução das tarifas e por melhorias no transporte público, o prefeito Fernando Haddad (PT) decidiu rever a meta para cima, e promete entregar 220 km dessas vias.

Embora não tenha apresentado, até agora, nenhum estudo mostrando a melhoria trazida pelo uso dessas faixas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que as faixas exclusivas possam melhorar em até 20% a velocidade média dos ônibus. Os coletivos da Prefeitura circulam, em média, a 13 km/h nos horários de pico. A promessa é que, até 2016, essa velocidade seja de 25 km/h.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nova faixa

Nesta segunda-feira, 22, também começam a funcionar novas faixas exclusivas, em caráter educativo (ainda sem cobrança de multas), na Lapa, zona oeste, e na Vila Prudente, zona leste.

Na Lapa, a faixa fica Rua Brigadeiro Gavião Peixoto, entre a Rua Barão da Passagem e a Avenida Mercedes, totalizando 500 metros de extensão, aumentando a faixa que já existe ali.

Na Vila Prudente, a faixa fica na Rua Ibitirama, entre a Rua José dos Reis e a Avenida Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Melo. As faixas funcionam de segunda a sexta-feira.