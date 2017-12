Multa na Avenida 23 de Maio começa em nove dias A multa para quem invadir as faixas exclusivas de ônibus no Corredor Norte-Sul de São Paulo começa no dia 26, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Motorista que desrespeitar a delimitação, das 6h às 22h, entre a Praça Campo de Bagatelle, na zona norte, e a Avenida Jangadeiro, zona sul, receberá multa leve, de R$ 53,20, e três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O último trecho da faixa restrita, até a Teotônio Vilela, foi instalada na segunda-feira.