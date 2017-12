Multa em faixa no Corredor Norte-Sul em São Paulo começa nesta segunda

Circular nas novas faixas exclusivas de ônibus do Corredor Norte-Sul rende multa a partir desta segunda-feira. O motorista que desrespeitar a regra, que funciona das 6h às 22h, ficará sujeito a pagar penalidade leve, de R$ 53,20, além de ter três pontos anotados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O corredor começa na Praça Campo de Bagatelle, na zona norte, e segue até a Avenida Jangadeiro, na zona sul, e inclui avenidas como a 23 de Maio, Tiradentes e Washington Luís.

A quarta e última etapa da instalação do corredor exclusivo no eixo Norte-Sul será feita hoje. O trecho fica na Avenida Senador Teotônio Vilela, entre as Avenidas Jangadeiro e Atlântica (Largo do Rio Bonito) e conta com 1,25 km de extensão. Também hoje, 7,5 km de vias da zona norte receberão faixas exclusivas. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) espera beneficiar 1,4 milhão de passageiros com a medida, que contempla as principais avenidas da região norte, com horários diferenciados.

No Tucuruvi, por exemplo, a faixa está na Avenida Nova Cantareira, sentido bairro, entre a Avenida Água Fria e Rua Agente Gomes, das 17h às 20h. No eixo centro, será da Avenida Tucuruvi à Rua Domingos Calheiros, das 6h às 9h. No mesmo horário haverá restrição na Avenida Água Fria, sentido centro, entre as ruas Jerônimo Dias e Nova Cantareira. Os ônibus ainda poderão circular na Rua Coronel Sezefredo Fagundes, no sentido centro, entre a Rua Monte D'Ouro e a Tucuruvi.

O pacote que será inaugurado hoje ainda terá trecho na Rua do Lava-pés, da Rua do Glicério ao Largo do Cambuci, e na Rua Independência, até a Avenida Dom Pedro I. Ambas as faixas estão localizadas no Cambuci, na zona sul, e funcionarão em dias úteis, das 17h às 20h, no sentido bairro.

De janeiro até agora, a Prefeitura instalou 128,56 km de novas faixas na capital.