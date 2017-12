A agência reguladora dos transportes públicos no Estado do Rio manteve ontem a multa de R$ 150 mil, aplicada em março, à concessionária das linhas de trens urbanos SuperVia. A punição refere-se ao episódio ocorrido em 15 de abril do ano passado, quando agentes de segurança da SuperVia agrediram com chicote passageiros na Estação de Madureira para que as portas do trem lotado pudessem ser fechadas.