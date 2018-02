Multa de carro estrangeiro terá de ser paga no Brasil Motoristas de veículos licenciados no exterior vão precisar pagar multas de trânsito antes de deixar o País. A Resolução 382 do Contran, também publicada ontem, prevê que os infratores devem efetuar o pagamento após esgotados os prazos para recurso ou quando o veículo estiver de saída, em pontos de fiscalização na fronteira. A medida tem o objetivo de acabar com a impunidade, principalmente de turistas que passam o verão no Brasil e cometem infrações.