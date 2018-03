Multa de cadeirinha em carro mais velho vai ser anulada Como o "Estado" antecipou ontem, cadeirinhas no banco da frente devem ser liberadas hoje em carros fabricados antes de 1998 que tenham apenas cinto de segurança com dois pontos no banco traseiro. Multas para esses casos aplicadas nos dois primeiros dias de fiscalização serão anuladas. A mudança, feita pelo Conselho Nacional de Trânsito, será publicada hoje no Diário Oficial da União e se baseia na incompatibilidade de cadeirinha, booster e bebê conforto ao cinto de carros mais velhos.