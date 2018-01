Mulheres são maioria entre passageiros do Metrô, diz pesquisa

As mulheres já são maioria entre os passageiros do Metrô. É o que revela a pesquisa realizada pelo Metrô de São Paulo com os seus passageiros e divulgada nesta quarta-feira, 25. Desde que a empresa iniciou a fazer pesquisa sobre os seus usuários, em 1974, é a primeira vez que as mulheres são a maioria no Metrô: correspondem a 54% do total de usuários. Os jovens também compõem a maior parte dos passageiros, com 59%: a faixa etária de 18 a 34 anos é predominante no sistema.

A pesquisa mostra ainda que os usuários do Metrô pertencem à classe média, representando 74%. A renda média familiar é de R$ 3.112,50, ao passo que a individual é de R$ 1.452,50. 71% têm vínculo empregatício.

Quanto às viagens, 89% utilizam o metrô três ou mais dias na semana - são os considerados usuários habituais. Para 68%, o principal motivo das viagens é o trabalho. Também é frequente o uso do metrô integrado a outros meios de transporte, modalidade de viagem realizada por 73% dos passageiros.

O levantamento aponta que os residentes na zona leste da capital são os que mais utilizam o metrô, totalizando 29%. Em seguida, aparecem os moradores da zona sul (25%) e da Grande São Paulo (20%).