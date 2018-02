Mulheres são detidas no Shopping Morumbi com cartões roubados

Quatro mulheres foram detidas, no final da tarde de quinta-feira, 28, pela Polícia Militar, no interior do Shopping Morumbi, na zona sul de São Paulo, no momento em que faziam compras em uma das lojas utilizando dois cartões roubados.

O comerciante, ao desconfiar das clientes, alertou um dos seguranças, que acionou a PM. Em posse de seis cartões, dois deles roubados e quatro supostamente clonados, as quatro mulheres, que já haviam gasto R$ 1.200 na loja, foram encaminhadas ao 96º Distrito Policial, do Brooklin.

A cliente que estava em posse de dois cartões roubados foi autuada em flagrante por receptação e ficará presa. As outras foram indiciadas por estelionato e liberadas, podendo responder judicialmente dependendo do que for apurado pelas investigações em relação à autenticidade dos demais cartões.