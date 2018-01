Mulheres são 80% dos avaliadores A correção das redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai mobilizar 8.795 corretores, contingente 54,46% superior à edição do ano passado. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 79,8% dos corretores são mulheres e 20,2%, homens.