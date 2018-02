Mulheres eram filmadas em banheiro de banco Funcionário terceirizado de uma agência bancária do bairro do Comércio, em Salvador, Paulo Rogério de Jesus, de 33 anos, foi preso em flagrante ontem após uma estagiária achar dois celulares gravando imagens no banheiro feminino. A polícia identificou o suspeito nos próprios vídeos porque no início das gravações havia a imagem dele instalando os dispositivos. Segundo a polícia, Jesus havia sido detido em 2008 ao invadir, seminu, a casa de uma vizinha. Os celulares também teriam vídeos de sexo com crianças.