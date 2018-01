Mulher vítima de explosão em Santo André é enterrada

José Carlos Martins, marido de Ana Cristina, chora durante enterro no Cemitério Parque das Nações

SÃO PAULO - Foi enterrado no fim da manhã desta sexta-feira, 25, o corpo da empregada doméstica Ana Maria de Oliveira Martins, de 58 anos, uma das vítimas da explosão que houve em Santo André, ABC paulista. Amigos e parentes da mulher participaram da cerimônia no Cemitério Parque das Nações, na Vila Curuçá.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Galeria com fotos do acidente

Foto mostra antes e depois da explosão

Explosão e tragédia - acidentes na última década

Moradora de Santo André fala da explosão em loja

Vídeo - Repórter fala da explosão em Santo André

Tem relatos, fotos ou vídeos da tragédia? Mande para o Estadão no twitter

O marido de Ana Maria, José Carlos Martins, de 64 anos, se emocionou muito durante o enterro. O filho do casal, Francisco Oliveira, de 26 anos, também estava presente. Ela trabalhava na casa nos fundos da loja de artifícios quando aconteceu a explosão. Ela trabalhava para a família de Sandro Luiz Castellani, dono do imóvel e procurado pela polícia.

O corpo de Ana Maria foi velado durante a madrugada na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Além dela, o sobrinho de Castellani, Denian Castellani, de 41 anos, morreu no acidente. A mãe do proprietário da loja se feriu e teve alta nesta manhã. Cerca de dez pessoas ficaram feridas com a explosão.

Marido e filho de Ana Cristina se despedem durante enterro em Santo André. Foto: Valéria Gonçalvez/AE