Mulher tem mal súbito e morre dentro de avião Uma mulher de 59 anos sofreu um mal súbito e morreu, na madrugada de ontem, em um voo da Gol que fazia a rota São Paulo - Rio de Janeiro - Recife. Segundo a empresa, o avião estava em solo no Aeroporto do Galeão, no Rio, no momento da ocorrência. Durante o desembarque, a filha da vítima, que a acompanhava, buscou socorro, mas o serviço de emergência do aeroporto constatou a morte. O nome da passageira não foi divulgado. A Gol informou que está prestando assistência aos familiares.