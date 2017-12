Mulher sobrevive após capotar com carro e cair de 72 m de altura da Rio-Niterói Uma mulher foi resgatada com vida após seu carro capotar na Ponte Rio-Niterói e cair de cerca de 50 metros na Baía de Guanabara, na manhã de ontem. A motorista foi identificada como Marina Pinto Borges, de 22 anos, e encaminhada para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Ela passou por cirurgia e está com estado de saúde estável. Marina mora em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, e seguia pela ponte no sentido Rio. O acidente ocorreu pouco após a motorista passar pelo vão central da ponte, que tem sua maior altura: 72 metros. A motorista teria perdido o controle do veículo após uma freada brusca à sua frente e bateu na mureta. O carro teria capotado 7 vezes.