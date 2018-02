Mulher se refugia em igreja e é morta pelo ex Uma mulher foi assassinada anteontem dentro de uma Igreja Universal do Reino de Deus, em Vila Isabel, na zona norte do Rio, durante um culto evangélico. Marisa dos Santos, de 35 anos, foi morta com uma facada no pescoço após discutir com o ex-marido, José Lúcio dos Santos, de 34. Segundo testemunhas, a briga entre os dois começou na rua e a vítima entrou na igreja em busca de proteção. Após esfaquear a mulher, ele tentou tirar a arma de um PM, foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no local.