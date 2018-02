Mulher se joga de carro para fugir de estuprador Uma mulher conseguiu escapar de um estuprador na tarde de ontem ao se jogar do veículo do acusado, no km 81 da Anhanguera, sentido interior, em Valinhos. Ela havia sido abordada na cidade e obrigada a entrar no carro. A vítima foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual e por funcionários da Autoban. O acusado, que tem 29 anos e levava uma faca, foi detido um pouco adiante. Ele já tinha passagem pela polícia.