Mulher se fere ao cair de parapente na praia Uma mulher se feriu ontem em acidente com parapente na Ilha do Mel, em Paranaguá, no Paraná. Ela praticava o esporte na Praia de Encantadas, quando perdeu o controle e caiu. A jovem, que teve lesões na região do tórax, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros por volta das 15 horas e levada no helicóptero disponibilizado pelo governo do Estado para a Operação Verão Paraná ao Hospital Regional do Litoral.