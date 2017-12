Mulher reage a assalto e usa skate para bater em jovem na Grande SP

SÃO PAULO - Uma mulher reagiu de forma inusitada ao ser vítima de um assalto em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo. Ao notar que a arma do criminoso era de brinquedo, a vítima pegou um skate do filho e bateu com o objeto na cabeça do homem que a ameaçava. Depois do ataque, ele correu, mas acabou preso.

O caso foi registrado na Delegacia de São Caetano e ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 1º. De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher chegava em casa de carro quando foi abordada ao parar o veículo em frente ao portão. Um homem empunhava uma arma e usou o filho da vítima, uma criança de quatro anos, para forçá-la a repassar pertences.

Ainda segundo a polícia, ao notar que a arma do criminoso era de brinquedo, a mulher pegou um skate do filho, que estava na garagem de casa, e acertou o objeto na cabeça do homem. Ele fugiu deixando a falsa arma para trás. Testemunhas relataram que momentos depois, ele voltou à Rua Ribeirão Preto, no bairro Olímpico, para tentar reaver a arma e terminou identificado e rendido por populares, que acionaram a polícia.

O criminoso identificado como Anderson Soares Leite, 26 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e está preso. O jovem já tinha uma condenação por um roubo praticado em 2006 em São Caetano. Na oportunidade, ele havia atacado um menor de idade e teve pena estipulada em dois anos e sete meses de prisão em regime semiaberto. Os pertences da vítima foram recuperados e devolvidos. O homem responderá pelo crime praticado.