Mulher que sequestrou bebê é presa e criança recuperada

SANTA BARBARA D´OESTE - A Policia Civil e a Guarda Municipal desta cidade, localizou na tarde desta quinta-feira, 22, o bebê de 22 dias que foi roubado da mãe e um Shopping Center na última terça-feira. A criança estava com a suposta sequestradora em uma casa no centro de Santa Barbara D`Oeste. A mulher que se apresenta como Marcia é uma cartomante que foi denunciada por dois taxistas da cidade.

A suspeita foi presa junto a suposta comparsa que aparece nas imagens das câmara de segurança, fugindo do Tivoli Shopping com o bebê no colo. Segundo o taxista, Fernando Cassiano Júnior, de 30 anos, a mulher há três meses viajou em seu veículo até uma cidade do Paraná, onde disse que bu scaria outra criança. "Quando vimos a reportagem , avisamos a polícia onde ela morava", disse. O bebê e a mulher estão sendo reconhecidos pela Família na Delegacia da Cidade. Ricardo Brandt.