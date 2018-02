Mulher que morreu viajava com amigas Lilian Aparecida de Souza, de 43 anos, voltava para São Paulo, onde morava, quando o veículo em que viajava com duas amigas foi atingido pela enxurrada. Segundo o coronel da Polícia Militar Newton Michelazzo, ela tentava sair do carro, auxiliada por um homem, quando foi atingida no peito por um tronco. Depois, acabou arrastada pela lama. Seu corpo foi achado sob um carro. As duas amigas se salvaram.