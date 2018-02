Mulher que mandou matar pai é absolvida Em 15 de novembro de 2005, Severina Maria da Silva contratou dois homens para assassinar o pai, Severino Pedro de Andrade, após ser abusada sexualmente por anos. Ontem, ela foi absolvida por unanimidade em julgamento realizado na 4.ª Vara do Tribunal do Júri do Recife.