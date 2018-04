Mulher que levou tiro na V. Madalena recebe alta A estudante Vanessa Torres Peres, baleada sábado quando saía do bar Santa Laura, na Vila Madalena, zona oeste, recebeu alta ontem do hospital. Vanessa foi baleada depois de esbarrar em uma mulher dentro do bar. O companheiro desta primeiro ameaçou Vanessa e depois disse que iria aguardá-la fora do bar. O homem cumpriu a ameaça. Quando a estudante saiu do bar, ele deu um tiro que acertou as nádegas de Vanessa. O 14.º Distrito Policial abriu inquérito sobre o caso e espera identificar o agressor.