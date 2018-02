Mulher que descobriu traição leva R$ 60 mil Uma técnica em Enfermagem de Galileia (MG) deve receber mais de R$ 60 mil de indenização por danos morais e materiais do ex-marido e da amante dele, segundo a 2.ª Vara Cível de Governador Valadares. O casamento durou dez dias e o acusado saiu de casa levando móveis e eletrodomésticos. Para a Justiça, os amantes, que admitiram a traição, "devem arcar com as consequências do macabro ato".