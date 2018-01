Mulher morre soterrada em SP; 60 já morreram no estado

A casa desabou devido às forças das águas da chuva e do Córrego Pirajussa

Uma senhora de 60 anos morreu soterrada na tarde deste sábado, 23, no Jardim Celeste, no Butantã, na zona oeste de São Paulo. A casa onde ela e outra mulher de 45 anos estavam desabou em razão das fortes chuvas que atingiram a capital. Com esta morte, chega a 60 o número de vítimas fatais pelas chuvas em São Paulo desde o dia 1º de dezembro de 2009.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para a Rua Margarida Izar para socorrer as vítimas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da sobrevivente na zona oeste. O corpo de bombeiros e representantes da Defesa Civil permanecem no local.

FALTA DE ENERGIA

Avenidas do Butantã, na região oeste de São Paulo estão sem luz desde às 14h30 deste sábado, 23. A Eletropaulo afirmou que equipes estão no local para restabelecer a energia elétrica nas avenidas Jaguaré, Escola Politécnica, Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia e Rio Pequeno. Ainda não há previsão para retomar o serviço, que foi interrompido após galho de árvores caírem na rede elétrica. Nesta tarde, pancadas de chuva atingiram a região.