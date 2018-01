Mulher morre em tentativa de assalto na zona sul de SP

Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma mulher morreu em uma tentativa de assalto na Avenida Carlos Caldeira Filho, no Parque Arariba, na zona sul de São Paulo, ocorrida por volta das 22 horas de domingo, 11. Os três criminosos que participaram do crime fugiram.

Edvânia Cristina Soares, de 34 anos, saia de casa em seu Celta prata, em companhia de Mirlena Clemente Cordeiro, de 38 anos, e uma menina de 17 anos, quando percebeu a aproximação de três homens. Ela desconfiou da atitude do trio e acelerou o carro. Os criminosos atiraram contra o veículo e atingiram Mirlena, sentada no banco do passageiro.

Edvânia dirigiu até a Estrada de Itapecerica, próximo ao terminal de ônibus João Dias, quando então pediu socorro a populares. Encaminhada ao Hospital Campo Limpo, Mirlena acabou morrendo. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial, mas o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) comandará as investigações.