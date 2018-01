Mulher morre em naufrágio no Rio Negro A Marinha registrou dois acidentes com embarcações no Rio Negro, domingo à noite, com ao menos uma vítima. O barco Luzeiro Amazônia III virou nas proximidades de São Sebastião de Saracá. Estavam a bordo 20 pessoas, entre médicos, psicólogos, enfermeiros e estudantes de Medicina que faziam mutirão de saúde no interior do Amazonas. Uma mulher morreu. A outra embarcação que naufragou levava 15 pessoas. Ontem, a Marinha ainda buscava um passageiro. As causas dos acidentes serão investigadas.