Mulher morre em naufrágio de barco

Uma mulher morreu ao ficar presa no camarote de um barco de turistas com 27 pessoas ? 20 estrangeiras ? que virou na tarde de anteontem durante tempestade no Rio Tapajós, a cerca de uma hora de Itaituba, no Pará. Feito de madeira, o Amazon Green teria batido em um banco de areia, num trecho de 15 metros de profundidade. O corpo da única vítima do naufrágio ? Elise Ribeiro, de 50 anos ? foi encontrado às 14h30 da tarde de ontem. Todos os outros 26 passageiros foram resgatados com vida pelos bombeiros.